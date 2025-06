La Fiorentina ufficializza un'altra amichevole: il 3 agosto test contro il Leicester

La tournée della Fiorentina in Inghilterra si arricchisce di un'altra tappa: da mesi è infatti nota l'amichevole di lusso che i viola svolgeranno a Old Trafford contro il Manchester United il 9 agosto, ma sempre in quei giorni la Fiorentina sarà protagonista di un altro test-match contro il Leicester, club appena retrocesso in Championship dalla Premier League. Questo il comunicato del club viola con data, orario e luogo dell'amichevole:

"ACF Fiorentina comunica che, domenica 3 agosto alle ore 16:00 italiane, presso il King Power Stadium di Leicester, verrà disputata un’amichevole con il Leicester FC"