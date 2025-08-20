La Fiorentina si affida a Kean. Gazzetta: "A settembre gli adeguerà il contratto"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Moise Kean. Ricordando che ha rifiutato la corte degli arabi, con criterio. Ha scelto di restare in Viola dove a settembre gli adegueranno il contratto - si legge - Non basteranno i 4 milioni e mezzo che il club di Rocco Commisso, innamorato del suo gioiello, propone. Ci vorrà di più, perché gli arabi ne offrivano 15 a stagione, ma l’intesa si troverà, perché c’è la volontà da parte di tutti.

Ora c’è l’esame del Polissya. Kean sa bene che in questa seconda parte di agosto dovrà fare gli straordinari. Da qui al 31 lo attendono quattro partite, comprese le due di A contro Cagliari e Torino, e almeno tre dovrà giocarle.