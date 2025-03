FirenzeViola La Fiorentina riprende le sedute, ancora un giorno per i nazionali. Colpani a parte

La Fiorentina è tornata al lavoro dopo tre giorni liberi concessi da Raffaele Palladino che ieri era impegnato a Coverciano per il corso di aggiornamento dei tecnici in occasione della Panchina d'oro, vinta da Inzaghi. Molti viola hanno approfittato per una mini-vacanza prima del rush finale (Beltran ad esempio è stato a Dubai e Cataldi sull'Etna, mare per Mandragora) ma oggi erano tutti presenti in vista dell'Atalanta domenica al Franchi, tranne i nazionali che essendo stati impegnati con le rispettive selezioni hanno goduto di un giorno libero anche oggi.

Tra le situazioni da monitorare resta quella di Andrea Colpani che, a causa delle microfratture al piede, si è allenato ancora a parte.