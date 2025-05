La Fiorentina ricomincia da Fagioli: le cifre dell'affare con la Juventus

Nicolò Fagioli è ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Il Corriere dello Sport torna su una notizia che è di fatto ufficiale (o quasi) da domenica sera: il centrocampista classe 2001, arrivato in prestito dalla Juventus a febbraio, è stato riscattato automaticamente dopo la qualificazione dei viola alla Conference League, condizione che attivava l’obbligo d’acquisto. La Fiorentina verserà 13,5 milioni di euro più bonus alla Juventus, che aveva già incassato 2,5 milioni per il prestito oneroso e manterrà il 15% su una futura rivendita.

Fagioli ha firmato un contratto fino al 2029 con un ingaggio da circa 2 milioni annui, superiore a quello percepito in bianconero (1,5 milioni all'anno). La cessione ha portato complessivamente quasi 20 milioni di euro nelle casse della Juventus. Per la Fiorentina, si tratta del primo tassello sicuro del nuovo corso tecnico sotto la guida di Raffaele Palladino. Fagioli rappresenta una certezza per il centrocampo, anche se la sua stagione è stata altalenante: due mesi ad alto livello e due più opachi, complici vicende extrasportive che ne hanno condizionato il rendimento. Ora, però, scrive il Corriere, inizia un nuovo capitolo: Fagioli è a tutti gli effetti parte del progetto viola e non più una pedina in prestito. Con 21 presenze e 2 gol all’attivo – uno in Serie A e uno in Conference League – il regista piacentino punta a diventare un pilastro del centrocampo della Fiorentina.