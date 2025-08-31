La Fiorentina non decolla a Torino: finisce con un deludente 0-0

Finisce con un deludente 0-0 la gara tra Torino e Fiorentina con i viola che non riescono a sbloccare il risultato nonostante una squadra a trazione anteriore con la coppia Piccoli-Kean con Gudmundsson a supporto ed ottengono dunque il secondo pareggio consecutivo che non fa decollare la classifica. Come non è decollata mai la partita, sempre equilibrata (e con tante imprecisioni), a parte qualche strappo a corrente alterna e una ripresa più combattuta ma sempre con poche occasioni.

Primo tempo - Nel primo tempo le due squadre provano a puntare sul possesso ma restano chiuse e poche volte poi riescono ad andare al tiro se non in avvio mentre la gara si riaccende verso il finale di tempo. Al 7' infatti su suggerimento di Simeone Casadei trova l'inserimento che brucia Pongracic ma non sorprende De Gea. Al 16' grande risposta di Dodo di controbalzo con Israel fuori area ma la traiettoria è di poco fuori. Alla mezzora Israel si oppone a Piccoli al tiro su suggerimento di Sohm. Al 37' sullo sviluppo di una punizione Comuzzo dalla distanza sfiora la porta. Grande reazione del Torino prima con Gonge poi con Simeone ma De Gea fa gli straordinari e finisce 0-0.

Ripresa - Nella ripresa Pioli fa degli aggiustamenti con Kouadio al posto di Comuzzo e Fagioli per Sohm. Il gioco almeno iniziamente si vivacizza con la Fiorentina che prova a sfondare ma in realtà non ha grandi occasioni se non un tiro di Ranieri sul lato esterno al 59' e il tentativo di Piccoli sull'ingenuità di Israel sul rinvio un minuto dopo. Il Torino sfrutta due occasioni su angoli battuti al 64' e al 68' da Biraghi, nel primo caso De Gea è attento, nel secondo Adam manda fuori. Al 71' un colpo di testa di Gosens viene tolto dalla porta da Kean messo fuori tempo dal tocco di Israel ma l'arbitro avrebbe comunque annullato per un fallo di Ranieri. Pioli nel finale mette anche Dzeko e Fazzini per dare più freschezza ma nulla cambia.