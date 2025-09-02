La Fiorentina comunica la lista Uefa: fuori Infantino. C'è Sabiri
Attraverso il proprio sito ufficiale la Fiorentina ha comunicato la lista dei calciatori consegnata alla Uefa per la Conference League 2025 - 2026. Ventiquattro calciatori in Lista A più sei in lista B (degli Under21). Ecco l'elenco dei giocatori schierabili per le sei gare del maxi-girone di Conference:
LISTA A: De Gea, Dodo, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kospo, Lamptey, Lezzerini, Mandragora, Mari Villar, Ndour, Nicolussi Caviglia , Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sohm, Viti
LISTA B: Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli, Martinelli
Di seguito tutte le date e gli orari delle gare della Fiorentina:
2 ottobre ore 21 (Franchi): Fiorentina-Sigma Olomouc
23 ottobre ore 18.45 (trasferta): Rapid- Fiorentina
6 novembre ore 18.45 (trasferta): Mainz-Fiorentina
27 novembre ore 21 (Franchi): Fiorentina-Aek Atene
11 dicembre ore 18.45 (Franchi): Fiorentina-Dinamo Kiev
18 dicembre ore 21 (trasferta): Losanna-Fiorentina
