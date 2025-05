La Fiorentina cambia così. 90 milioni di riscatti: da Gud ad Ali, il punto

Il valore complessivo dei riscatti dei calciatori che in estate prima e in inverno poi sono arrivati in prestito alla Fiorentina è di 90 milioni. Ne parla oggi il Corriere dello Sport - Stadio facendo un punto sulle strategie del club viola su chi riscattare e chi invece rispedire al mittente. Sono ben otto i calciatori arrivati con la formula che impone delle riflessioni a giugno.

Il quotidiano scrive che una discriminante fondamentale sarà raggiungere l'Europa, in particolare per alcuni giocatori. Uno tra questi è Fagioli che ha l'obbligo di riscatto proprio al raggiungimento di una posizione che garantisca la partecipazione a una prossima competizione europea, anche se dagli Stati Uniti è già stato dato il via libera al riscatto a 13,5 milioni. Gosens è stato invece già riscattato con il raggiungimento delle presenze necessarie, e 7,5 milioni andranno all’Union Berlino. Contorni identici ma esito opposto per Zaniolo e il rendimento insoddisfacente ha fatto il resto: l’attaccante tornerà al Galatasaray.

Per Gudmundsson servono altri 17 milioni di euro per il riscatto, tanti se ci mettiamo anche la vicenda personale che lo riguarda. Colpani al momento è out e i dodici milioni di costo non sono secondari alla scelta, idem Folorunsho per il quale ne occorrono otto, anche se non aver mai giocato praticamente nel proprio ruolo gioca a suo favore, mentre i quattro necessari per Cataldi non sono un ostacolo alla decisione di affidare ancora il centrocampo all’ex Lazio che è piaciuto per modi di stare in campo e nel gruppo. Rimane Adli, altro caso complesso soprattutto per la portata dell’investimento (10,5 milioni): magari queste due ultime partite daranno il suggerimento giusto per il futuro del franco-algerino.