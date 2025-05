FirenzeViola De Gea, l'opzione ma anche un accordo più lungo. Lui dà priorità alla Fiorentina

Per la permanenza di David De Gea alla Fiorentina almeno un altro anno si respira ottimismo al Viola Park. Come noto, il club viola ha un'opzione per prolungare l'accordo di un altro anno con conseguente aumento dell'ingaggio, però ad oggi i discorsi sono perfino più ampi: l'idea della società infatti sarebbe quella di proporre al portiere spagnolo un accordo anche più lungo, però ci sono diversi tasselli da mettere a posto in questo caso. Per quanto riguarda la volontà del calciatore, ad oggi è quella di restare a Firenze: la priorità è la Fiorentina, non sta ascoltando altre offerte.