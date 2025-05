Adesso il Bologna vuole blindare Italiano. Ma occhio al Milan

vedi letture

La notte dopo Bologna-Milan è tempo di bilanci per rossoblù e rossoneri. Riflessioni che si incrociano e riguardano il grande protagonista della notte stellata per gli emiliani, Vincenzo Italiano. Tuttomercatoweb.com rivela quale potrebbe essere il futuro dell'ex viola: Italiano ieri sera ha battuto meritatamente il Milan. Ha battuto una squadra che lo apprezza da tempo e che oggi ancor più di ieri sarà chiamata a scegliere in fretta un nuovo Direttore Sportivo e un nuovo allenatore.

Scrive Tmw, che l'erede di Sergio Conceicao potrebbe essere proprio lui. Italiano è naturalmente nella short-list rossonera, lo era anche prima della gara dell'Olimpico, ma strapparlo al Bologna non sarà semplice. Anche perché lui a Bologna sta bene, l'ha ammesso anche ieri sera. Ecco perché la società rossoblù già a partire dalla prossima settimana, dopo la gara contro la Fiorentina, inizierà concretamente a discutere del rinnovo e dell'adeguamento del suo contratto. Non vuole perderlo, men che meno lasciarlo con un contratto scadenza 2026. E la sensazione è che ci siano tutti gli ingredienti per arrivare presto a un accordo.