RFV Calamai: "Bravo Italiano, hai vinto due volte: la dedica a Joe più bella della Coppa"

Nel consueto "Caffè nero bollente" in diretta su Radio Firenzeviola come ogni mattina, Luca Calamai ha dedicato la sua analisi alla vittoria della Coppa Italia del Bologna: "La mia riflessione oggi è legata a Milan-Bologna. Oggi, dopo l'emozionante dedica che Italiano ha fatto al direttore Barone non mi turo neanche il naso, dico: "Bravo Italiano". Ha vinto due volte, esorcizzando la questione delle finali perse e avendo un pensiero per Barone in un momento così. Secondo me è una vittoria addirittura più bella di quella sul campo".