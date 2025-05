FirenzeViola Le "analisi profonde" coinvolgono soprattutto i giocatori. Fagioli e una permanenza in dubbio

"Dovremo fare analisi profonde". Parole e musica del direttore sportivo Daniele Pradè, pronunciate subito dopo Venezia-Fiorentina. Una sconfitta che per come è arrivata mette in discussione un po' tutto, anche il futuro di alcuni protagonisti che sembravano sicuri, o quasi, di vestire viola anche nella prossima stagione. Le analisi profonde sono iniziate e non si concentrano tanto sull'allenatore (qui la situazione contrattuale di Raffaele Palladino) bensì il gruppo-squadra e i calciatori da cui ripartire. Nicolò Fagioli ad esempio: sembrava uno su cui poggiare la Fiorentina che verrà, per le qualità fatte intravedere e soprattutto il valore assoluto, in potenza, di un centrocampista che per tanti addetti ai lavori era un predestinato (Allegri lo parogonò a Modric quando l'ex Juve aveva appena 18 anni).

Ci sono le aspettative, le buone parole, la classe indiscussa, poi però c'è il campo. E in questi tre mesi in viola Fagioli ha alternato luci a ombre, con un periodo negativo recente coinciso con le indagini del Pm di Milano sul calcio scommesse e con nuovi virgolettati attribuiti al classe 2001. A Firenze, anche in dirigenza, Fagioli continua ad avere tanti estimatori, ma anche questo non basta. Servirà un segnale nelle prossime partite: perché la situazione è più o meno chiara, il calciatore è in prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni ma legato alla qualificazione europea, un obiettivo sempre più remoto per questa Fiorentina. La sua avventura in bianconero è ormai archiviata, ma anche in viola non si è ritrovato.

La società valuta, fa attente analisi, anche su quella cifra. Sui 13 milioni (più i 2 per il prestito oneroso) soprattutto. Un esborso che pareva irrisorio fino a una manciata di settimane fa. Poi è arrivato il campo e un finale di stagione personale in declino che segue quello della squadra.