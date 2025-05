A Venezia si salva solo Mandragora: ecco i risultati del sondaggio di FirenzeViola

Rolando Mandragora e poco altro. Venezia-Fiorentina di lunedì sera è stata un duro colpo per il morale di tutti in casa viola: una sconfitta per 2-1 in casa della penultima, risultato senz'appello per quanto visto in campo. Novanta e passa minuti di brutta Fiorentina, in cui si è salvato solo Rolando Mandragora, autore del gol viola. Questo almeno quello che si evince dal sondaggio di FirenzeViola.it. Vi abbiamo chiesto chi premiare come migliore in campo per la squadra di Raffaele Palladino ed è stato un plebiscito. Vince Mandragora con quasi il 70% delle preferenze, una percentuale bulgara visto che il secondo, Robin Gosens, ha racimolato appena il 5% dei voti. Ecco il podio.

Top Fv Venezia-Fiorentina

1) Rolando Mandragora (69,51%, con 586 voti)

2) Robin Gosens (5,46% con 46 voti)

3) David De Gea (3,32% con 28 voti)