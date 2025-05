Adani: "A Firenze qualcuno deve chiedere scusa a Italiano, sono stati crudeli con lui"

Durante una diretta di Viva El Futbol, programma web condotto con Nicola Ventola e Antonio Cassano, Lele Adani ha commentato la vittoria della Coppa Italia del Bologna tornando sul rapporto tra Vincenzo Italiano, autore dell'impresa rossoblù, e la sua ex squadra, la Fiorentina: "A Firenze più di qualcuno deve chiedere scusa. Ha parlato troppo e male, è stato poco grato, a tratti cattivo e crudele. Bisogna chiedere scusa a Vincenzo Italiano, un allenatore cresciuto, che non è più giovane ma è in rampa di lancio e merita il massimo. Bisogna ammirarlo perché merita il massimo.

L'Italia ha bisogno di una figura così, nel coraggio e nelle idee che mette in campo. E rispettare la sua attitudine e la sua passione. Ci son tanti colleghi, anche più importanti di lui, che non sono appassionati come lui per il lavoro che hanno".