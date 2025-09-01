Calciomercato La Fiorentina blinda Fortini con un no secco alla Roma: ecco l'offerta giallorossa

Nonostante la scelta di tenerlo a Firenze, fino a sabato Niccolò Fortini è stato al centro di un vero e proprio pressing da parte della Roma. Il giovane talento classe 2006 è finito infatti da tempo nel mirino del club giallorosso su precisa indicazione del tecnico Gian Piero Gasperini, che ne avrebbe voluto fare un innesto strategico per il futuro.

Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, sabato mattina c’è stato un contatto diretto tra Daniele Pradè, Roberto Goretti e il direttore sportivo della Roma Frederic Massara. I giallorossi hanno avanzato una proposta concreta: un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Nonostante l’offerta importante, la Fiorentina ha risposto con un secco no. Il club viola considera Fortini un elemento incedibile e ha ribadito la volontà di puntare su di lui per il futuro, blindandolo da qualsiasi tentazione di mercato.