La decisione su Fiorentina-Napoli: biglietti in vendita dalle 12. Solo 300 tifosi azzurri
Era atteso già da giorni il pronunciamento del Casms (il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive), su Fiorentina-Napoli, gara valevole per la terza giornata di Serie A in programma sabato sera (ore 20.45) allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Ecco che dopo la riunione del suddetto organo è arrivato il via libera per la vendita dei biglietti, che partirà alle 12. Si attendeva anche una decisione sulla capienza del settore ospiti che rimarrà di 300 posti, nessun ampliamento quindi rispetto alla misura contingentata legata alle ristrutturazioni degli impianto. La specifica, per i tifosi ospiti residenti in Campania, è che questi potranno comprare un tagliando solo ed esclusivamente nel settore ospiti e quindi non in altre zone dello stadio. Di seguito tutti i dettagli comunicati dalla Fiorentina:
APERTURA VENDITA BIGLIETTI SETTORI LOCALI:
Biglietti in vendita dalle ore 12:00 del 10/09/2025.
REGOLE E LIMITAZIONI DI VENDITA:
Vendita residenti in Campania
La vendita per i residenti nella Regione Campania è consentita esclusivamente per il settore Ospiti a 300 posti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva SSC NAPOLI.
Acquisto biglietti settori locali
Necessario che ogni titolare di biglietto, esclusi gli Under 14, sia in possesso di InViola Premium Card, ad eccezione dei settori Tribuna Vip, Tribuna d’Onore e Poltronissima.
*Se non hai la InViola Premium Card clicca QUI per sottoscriverla.
Per i residenti nella provincia di Firenze e per i cittadini stranieri residenti all’estero sarà possibile acquistare i biglietti dei settori locali, ad eccezione del settore Curva Ferrovia, senza obbligo di tessera presso il Fiorentina Point (contattabile anche all’indirizzo mail fiorentinapoint@acffiorentina.it)
ACQUISTO SETTORE OSPITI
Settore Ospiti (Curva Esterna CE1)
L’inizio della vendita del settore Ospiti, identificato nel settore di CURVA ESTERNA (CE1) a capienza ridotta a 300 posti, è programmato per il 10/09/2025 ore 15:00. La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara per i soli possessori di fidelity card del SSC NAPOLI.
TARIFFE DISPONIBILI:
Intero disponibile in Tribuna Vip, Tribuna d’Onore e Poltronissima, senza obbligo di InViola Premium Card, il giorno gara sarà attiva la tariffa Intero Match day.
Promo Generazione Viola tariffa promozionale attiva in tutti gli altri settori locali, dedicata ai possessori di InViola Premium Card, il giorno gara sara attiva la tariffa Promo Generazione Viola Match day.
Ridotto Under 14 attivo per tutti i nati dal 01/01/2012, disponibile in tutti i settori locali senza obbligo di InViola Premium Card, esclusivamente insieme ad un accompagnatore maggiorenne con biglietto/abbonamento.
Ridotto Under 4 a disponibilità limitata, richiedibile esclusivamente presso il Fiorentina Point (contattabile anche all’indirizzo mail fiorentinapoint@acffiorentina.it) e riservata a tutti i nati a partire dal 01/01/2022 esclusivamente insieme ad un accompagnatore maggiorenne con biglietto/abbonamento.
CAMBIO NOMINATIVO:
ABBONAMENTI 24/25 Non consentito.
BIGLIETTI Non consentito.
ACF FIORENTINA sottolinea l’importanza di acquistare i biglietti esclusivamente tramite la piattaforma ufficiale, in quanto l'accesso non è garantito per acquisti effettuati su altre piattaforme.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati