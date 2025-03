La clausola di Kean "protegge" poco: su di lui tanta Premier, ma occhio al Napoli

Tra clausola e tentazioni (estere e non solo) la Nazione fa il punto sulla situazione di Moise Kean. Tutti lo vogliono, scrive il quotidiano. E no, non chiamatelo mister 52 milioni, perché sarebbe riduttivo. Il numero 52 (i milioni) è legato alla clausola posta sul contratto di Kean, una cifra che potrebbe essere addirittura rischiosa adesso.

La Fiorentina dovrà pensare (se non lo sta già facendo) a cosa fare con il talento classe 2000, arrivato domenica, con la doppietta alla Germania, a 23 centri in stagione, e la Nazione arriva a definire la clausola di 52 milioni poco "proteggente", perché può esserci più di una squadra pronta a versare quei soldi per prenderselo in estate. La Nazione fa il nome di Arsenal, Tottenham e Aston Villa (ma occhio al Chelsea), ma non solo. Si parla anche del Napoli, come suggestione o prima idea per il post-Lukaku.