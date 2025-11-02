La classifica aggiornata: la Fiorentina in zona retrocessione, penultima con 4 punti

Oggi alle 17:11
Redazione FV

Il Lecce espugna il Franchi battendo 1-0 una Fiorentina ormai ufficialmente sprofondata nelle acque più profonde della classifica. Grande rimonta invece del Torino, che recupera due reti contro il Pisa e aggancia l'Atalanta e il Sassuolo a quota 13 punti. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A, in attesa delle restanti gare valide per la decima giornata:

Napoli 22 (10 partite giocate)
Roma 21 (9)
Inter 21 (10)
Milan 18 (9)
Juventus 18 (10)
Como 17 (10)
Bologna 15 (9)
Udinese 15 (10)
Cremonese 14 (10)
Sassuolo 13 (9)
Atalanta 13 (10)
Torino 13 (10)
Lazio 12 (9)
Cagliari 9 (9)
Lecce 9 (10)
Parma 7 (9)
Pisa 6 (10)
Verona 5 (10)
Fiorentina 4 (10)
Genoa 3 (9)