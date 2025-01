L'EQUIPE, Anche il Nantes per Ikoné: la situazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Jonathan Ikoné pronto per tornare in Francia? Il numero undici della Fiorentina è uno dei "sacrificabili" del mercato di gennaio. E l'ex Psg, Montpellier e Lille sembra poter aver ancora mercato in patria: su di lui ci sarebbe il Nantes, almeno secondo quanto riporta L'Equipe. Non solo: perché,come ricorda il prestigioso quotidiano transalpino, sul calciatore hanno messo gli occhi da tempo anche Rennes, Strasburgo e Lens. Nessuna vera trattativa, ma in caso dovesse partire da Firenze in questa sessione di mercato, la destinazione sembra scritta. E lo (ri)porterebbe in Ligue1.