L'Atalanta perde con la Fiorentina senza mai tirare in porta: non accadeva da un anno

vedi letture

Il successo della Fiorentina ai danni dell'Atalanta è certificato anche dai dati, che inchiodano la squadra di Gasperini soprattutto da un determinato punto di vista. La sfida del Franchi ha infatti visto la Dea tirare in porta in totale zero volte, qualcosa che ai nerazzurri non capitava addirittura dalla finale di Coppa Italia dello scorso anno, persa contro la Juventus. Una statistica pesante considerando la produzione offensiva dell'Atalanta, che va a fortificare il momento difensivo che sta vivendo Palladino con i suoi uomini, oggi la quinta miglior difesa del campionato assieme alla Roma.