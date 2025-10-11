L'alfabeto viola per uscire dalla crisi, dall'amore per la maglia allo zen
La Nazione oggi in edicola apre le sue pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina con un articolo che propone un elenco di situazioni, una per lettera in ordine alfabetico, che potrebbero aiutare la Fiorentina ad uscire dalla crisi. Si parte ovviamente con la lettera A e con l'amore per la maglia per poi scendere via via passando dalla bussola, che deve rimanere sempre salda nelle mani di Pioli, a Commisso fino a Dodo e all'Empatia. Per la lettera F il riferimento è ad un Fagioli da ritrovare, così come Gosens, mentre per la H viene inserito Hans, il nome di battesimo del nuovo regista gigliato Nicolussi Caviglia. Islandese si riferisce al bisogno di vedere finalmente sprazzi del vero Gudmundsson anche a Firenze. Si continua poi con Leggerezza, Moise Kean, Ndour, Ossessione, Pradè, il principale bersaglio della contestazione dei tifosi, Quadrato, Resilienza, Sorte e Trasferta.
Le ultime tre poi richiamano Udine, dove l'anno scorso i viola di Palladino hanno conquistato la Conference League, Velasco, il C.T. dell'ItalVolley femminile campione di tutto, e lo Zen, quella pazienza che necessita per non lasciarsi trasportare dalla negatività.
