KRAUSZ A RFV, Beltran ha qualità ed è una seconda punta

Barend Krausz, agente intermediario, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro" e ha parlato della situazione legata a Lucas Beltran:

Come mai Beltran non entra nel calcio di Palladino?

"Non ne ho idea, ma non era entrato nemmeno in quello di Italiano. Sono già due allenatori che non lo vedono, il ragazzo fa fatica in questo momento a ritornare quello che era. È entrato in una specie di depressione sportiva, il ragazzo poi ha voglia e qualità e può stare benissimo nel calcio europeo".

Un argentino è normale che un argentino faccia 10 gol alla prima stagione in Europa?

"Non è scontato, secondo me gli allenatori non hanno capito questo ragazzo. I ragazzi in Argentina da quando hanno 9 anni giocano con il 4-4-2. Beltran ha sempre giocato come seconda punta. La Fiorentina non ha mai giocato con due attaccanti, ha giocato sempre dietro a Kean. Anche Lautaro ha giocato sempre con una prima punta".

Cosa ne pensa di Moreno?

"Un difensore abbastanza rapido, può aiutare la Fiorentina in alcune situazioni come il gol preso ieri da Retegui. Non sarà un leader, ma può dare il suo contributo".

Che livello è Valentini?

"Superiore a Moreno perché viene dal Boca. Porterà esperienza, insieme a Moreno possono dare nuova linfa alla difesa".

