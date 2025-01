KOUAME, L'Empoli preme ma non è da solo. Domani...

FirenzeViola.it

Continua il pressing su Christian Kouame da parte dell'Empoli, che vuole provare a sbaragliare la concorrenza, forte anche di un certo gradimento già espresso da parte del giocatore in uscita dalla Fiorentina per un trasferimento in prestito fino a giugno nella vicina cittadina, per trovare maggior spazio di quanto non ne abbia avuto a Firenze e provare così anche a rilanciare la propria carriera. Per quello che sarebbe un trasferimento a base prestito.

Non c'è solamente l'Empoli però pronto ad affondare il colpo su Kouame.

L'attaccante ha infatti in mano l'interesse caldo di altre realtà della Serie A come il Torino (con cui rimane ancora in piedi il potenziale scambio con Sanabria, anche se è una pista che si è un po' raffreddata da qualche giorno a questa parte) o il Cagliari, ma anche degli spagnoli del Leganes fuori dai confini. Ricordiamo naturalmente che però in caso la Fiorentina volesse cederlo a questi ultimi, e quindi fuori dai confini del paese, non potrebbe farlo in prestito per via del limite di 6 calciatori a titolo temporaneo all'estero già raggiunto. Il Leganes, quindi, dovrebbe fare una proposta a titolo definitivo.