Kessie, ad ora una costosa suggestione. La Fiorentina lavora a un nome non uscito

Nell'analizzare il colpo a centrocampo che la Fiorentina vuole mettere a segno, La Nazione torna a parlare di Franck Kessié e afferma che il suo nome è gradito al club viola, ma rimane per il momento una costosa suggestione soprattutto per l'ingaggio faraonico. Il mirino resta puntato in maniera più decisa su Simon Sohm per cui c'è stato un avvicinamento nelle scorse ore con un'offerta da circa 13 milioni: la settimana prossima è previsto un nuovo incontro col Parma a tal proposito, l'intento dei viola è chiudere a non più di quelle cifre.

Nel frattempo resta monitorato anche Kristjan Asllani, a maggior ragione da quando negli ultimi giorni l'Inter l'ha ufficialmente messo sul mercato, ma le richieste dei nerazzurri continuano a stanziare sui 20 milioni di euro e la Fiorentina vorrebbe spendere meno. La sensazione, in ogni caso, è che gli uomini mercato di Commisso stiano lavorando anche su un profilo non uscito a livello mediatico.