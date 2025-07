La Viola spinge su Sohm: offerti 13 mln al Parma. Intorno ai 15 si può chiudere

La Fiorentina vuole prendere almeno un altro centrocampista e continua a lavorare su Simon Sohm. A tornare sulla notizia è il Corriere dello Sport, scrivendo che la dirigenza viola sta sondando ancora tanti nomi per la mediana ma ha deciso di spingere sul classe 2001 del Parma, offrendo nei giorni scorsi 10 milioni di euro e sentendosi controbattere 20 da parte dei ducali. La contromossa di Pradè e Goretti è stata con un'altra offerta alzata a 13, cifra che non ha lasciato indifferenti i dirigenti emiliani.

Una proposta che si avvicina molto ai 15 che potrebbero essere il punto d’incontro tra domanda e offerta, intorno a cui articolare la trattativa vera e propria. Difficile che ci sia un’accelerazione decisa all’inizio della nuova settimana data l'intenzione di Pioli di valutare prima attentamente, attraverso il ritiro al Viola Park e la tournée inglese, tutti gli elementi della rosa, ma la base c’è a queste condizioni: concreta e solida per immaginare Sohm un domani non lontano in maglia viola.