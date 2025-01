KEAN, Un girone super, con un piccolo grande difetto

FirenzeViola.it

Può un attaccante da undici reti in un girone, poco meno, essere ancora perfettibile? Probabilmente sì, soprattutto se i limiti sono così evidenti. Parliamoci chiaro, Moise Kean sta facendo una stagione sensazionale, che nessuno (o quasi) aveva visto arrivare. Undici reti in campionato, dicevamo. Quindici in totale da quanto è arrivato a Firenze, 16 aggiungendo il centro in Nazionale a settembre. I numeri sono lì e sono intoccabili. Andando più in profondità però, notiamo un altro numero senza dubbio curioso legato ai primi sei mesi in viola di KMB. Trentaquattro: sono le volte in cui Moise Kean è finito in fuorigioco nelle prime diciassette gare di Serie A. Il calcolo è piuttosto semplice, due volte a partita. Un dato su cui fa luce l'Ultimo Uomo, in un pezzo in cui mette in evidenza le statistiche più curiose di questa prima metà di campionato. Una di queste riguarda proprio Kean e il suo rapporto controverso con le bandierine dei guardalinee.

- Kean fino a questo momento è infatti finito in fuorigioco per ben 34 volte (ben più del doppio dei “secondi classificati” Lookman e Dovbyk a 15), con una media di 2,19 ogni 90 minuti: un'enormità.Per dare idea dell’eccezionalità del numero: nel grafico qui sopra sono raffigurati i 20 giocatori che si sono visti alzare la bandierina più volte nelle ultime 5 stagioni di Serie A. I dati di tutti i calciatori coinvolti si riferiscono alla stagione intera, mentre a Kean è bastata metà per arrivare quarto a pari merito con Lapadula (stagione 21/22) e Simeone (20/21), a soli -6 dai 40 di Ibrahimovic (sempre 20/21) - scrive l'Ultimo Uomo.

Nessuno scandalo: l'attacco ossessivo alla profondità è uno dei punti di forza del numero venti in viola. Un punto di forza che, alle volte, diventa debolezza. Questo sembra il prossimo step di crescita per il ventiquattrenne ex Juventus: se riuscirà a limare la tendenza a finire spesso in fuorigioco, e quindi a leggere meglio l'azione e i movimenti degli avversari, Kean potrebbe diventare ancor più devastante.