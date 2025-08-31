Kean, ufficiale il rinnovo: la firma su uno stipendio da 5 milioni

Il direttore generale viola Alessandro Ferrari una settimana fa aveva annunciato come la trattativa per il rinnovo di Moise Kean fosse ai dettagli e adesso è cosa fatta. Da ieri in tarda mattinata è infatti ufficiale il rinnovo di contratto del centravanti classe 2000 con la Fiorentina. Un rinnovo che porta l'ingaggio di Kean a salire da 2,2 milioni a (quasi) 5 a stagione (si parla di 4.7 più bonus) ma che non prevede un prolungamento del contratto che rimane in scadenza nel giugno del 2029. Il nodo più duro da sciogliere, l'argomento di discussione principale, è stata la clausola rescissoria. Alla fine l'accordo è stato trovato passano da 52 a 62 milioni e, per il resto, tutto come prima.

Sarà valida sia per l’Italia che per l’estero quindi, e si potrà attivare soltanto dal 1 al 15 luglio. La trattativa, come riportato dal Corriere Fiorentino, è nata il 13 luglio quando il procuratore del giocatore Alessandro Lucci ha comunicato al club gigliato che Kean non avrebbe esercitato la clausola rescissoria. La forbice iniziale, almeno sull'ingaggio, non era così grande: siamo partiti dall'offerta viola di 4 milioni e dalla richiesta dell'entourage dell'ex Juventus di 5.