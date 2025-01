KEAN, Suona la carica: "Non arrenderti, credi nel viola!"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tramite il proprio profilo ufficiale Instagram l'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, ha pubblicato un post con delle foto in maglia viola con la didascalia: "Non arrenderti mai per combattere, credi nel viola!!!". Un messaggio di carica per tutto il mondo viola per ritrovare il prima possibile la vittoria che in campionato per la Fiorentina manca ormai dall'8 dicembre contro il Cagliari.