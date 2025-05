Il giorno dopo Fiorentina-Bologna: tra analisi, bilanci e il dissing social Kean-Holm

Il giorno dopo Fiorentina-Bologna è stato un momento di riflessioni su quanto fatto finora e sulle speranze europee che può ancora coltivare la formazione viola. In mattina, ad esprimersi sulla stagione di Palladino e dei suoi uomini sono state diverse voci illustri, a margine della presentazione del 23° Memorial Niccolò Galli: dal padre ed ex portiere Giovanni all'ex centrocampista Emanuele Giaccherini, fino ad Alessandro Del Piero che da ex bandiera juventina si è espresso precisamente sull'operato di Kean e Fagioli in maglia gigliata.

Degno di nota per i più curiosi e soprattutto per il pubblico dei social è stato il battibecco, l'ennesimo, tra lo stesso centravanti della Fiorentina ed Emil Holm: l'esterno del Bologna ha visto il classe 2000 esibirsi davanti dopo il gol vittoria nel 3-2 di domenica sera al Franchi, vendicandosi dell'andata quando lo stesso giocatore ex Spezia aveva preso in giro Kean con la sua celebre griddy, con cui esulta normalmente dopo aver segnato. Ebbene, Holm ha voluto replicare in giornata mostrando su Instagram i suoi trofei (l'Europa League con l'Atalanta e la Coppa Italia col Bologna), così Kean ha concluso l'alterco social ripostando nelle sue Storie uno scatto della già citata esultanza a presa in giro di Holm nel match d'andata, come a sbeffeggiarlo per il ko di domenica sera al Franchi. Un botta e risposta andata che ha incuriosito molti.