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Kean sempre a parte, Piccoli anche oggi parzialmente in gruppo: il punto
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L'allenamento della Fiorentina non ha dato sostanziali novità sugli infortunati. Moise Kean infatti si è allenato ancora a parte, con carichi di lavoro sempre più grandi. Così come hanno aumentato "i giri" Piccoli, Balbo e Fortini che però, come ieri, si sono allenati solo parzialmente in gruppo. Diventa dunque difficile prevedere una convocazione (o comunque un utilizzo) di Kean contro il Genoa mentre su Piccoli, Balbo e Fortini sarà decisiva la rifinitura e le ore a ridosso della gara di domenica, quando la squadra scenderà in campo (ore 15) contro il Genoa ma sul loro impiego c'è ottimismo.
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Copertina
FirenzeViolaLa festa non è qui: domenica può arrivare la salvezza per la Fiorentina, ma sugli spalti nessuno spazio per celebrazioni
Luca CalamaiPerché Kean deve restare, perché Gud deve partire, perché mi fa paura Grosso, perché Commisso deve parlare
Andrea GiannattasioGrazie Vanoli, ma adesso è l'ora di far prevalere quell'1%. Paratici ha testa solo per la Fiorentina: la sua rivoluzione copernicana è partita
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