Kean, rinnovo all'orizzonte ma senza fretta. Gazzetta: "Decisivi i bonus"

Per Moise Kean a Firenze questo è l’anno della consacrazione e La Gazzetta dello Sport aggiorna sulla situazione rinnovo dell'attaccante che vuole confermarsi alla Fiorentina dopo la splendida stagione dell'anno scorso chiusa con 19 reti in campionato. Con l’arrivo di Stefano Pioli in panchina, con l’asticella che si alza verso l’obiettivo di un trofeo e il sogno di un piazzamento in Champions League, i gol di Kean saranno ancora indispensabili. Anche con il nuovo tecnico Kean sta percependo la stessa centralità avuta nella passata stagione e questo aspetto aumenta le motivazioni.

Questione rinnovo

Lui è focalizzato sul campo, mentre il suo agente Alessandro Lucci pensa al rinnovo con adeguamento dell’ingaggio. La data del nuovo incontro arriverà a breve e intanto rimane chiara la volontà comune di trovare un accordo. Difficile ancora parlare di cifre precise, ma la sensazione secondo la rosea è che nella proposta che gli verrà fatta dalla Fiorentina e su cui trovare l’intesa, reciteranno una parte decisiva i bonus da inserire, anche facilmente raggiungibili.