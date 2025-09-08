Kean: "Questo è il bello del calcio. Ci abbiamo creduto fino alla fine"

Gran protagonsista anche stasera in azzurro, Moise Kean ha segnato due reti nel pirotecnico 5-4 dell'Italia contro Israele. A fine partita, ai microfoni di RaiSport, il centravanti della Fiorentina, uno dei trascinatori in questi giorni per la nuova Nazionale di Gattuso (sei punti in due gare), ha parlato così: "Crederci fino all'ultimo è il bello del calcio, stasera ci siamo riusciti e abbiamo portato a casa il risultato. Con Retegui mi trovo bene, pian piano ci stiamo cominciando a capire e tra di noi c'è intesa.

Era importante vincere, in questo sport ci si può aspettare di tutto. E' stato strano giocare senza tifosi, ma abbiamo dato un ottimo segnale a chi ci ha seguito da casa. Crediamo nella qualificazione, siamo un'ottima squadra e abbiamo un ottimo commissario tecnico: possiamo fare tanto".