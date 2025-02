Kean punta il Pana: per il Corriere dello Sport l'obiettivo è essere a disposizione per la Conference

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio - dedica l'apertura dello spazio riservato alla Fiorentina alle condizioni di Moise Kean: un quadro clinico che non preoccupa più del dovuto, scrive il Corriere. Si riparte dal comunicato della società:: «ACF Fiorentina - recita la nota emessa ieri mattina - comunica che Moise Kean, nella notte, è stato dimesso dall’ospedale di Verona e ha fatto rientro a Firenze. I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi». Il centravanti è quindi tornato in Toscana e nei prossimi giorni sarà valutato in base alle risposte che darà. L'infortunio non è banale, quindi andrà monitorato continuativamente.

E sulle previsioni di rientro? Considerando che la zona dell’infortunio è la testa, subentra un protocollo Uefa per i “traumi post concussivi”. Il giocatore dovrà sostenere alcuni test di tipo cognitivo (e non solo): la procedura prevede una serie di esercizi visivi, motori e verbali solo dopo i quali sarà stabilito lo stato del trauma. E quindi l’idoneità o meno all’attività agonistica. Da escludere la possibilità che la punta torni a disposizione contro il Lecce, piuttosto è da tenere aperta la sfida di giovedì prossimo in Grecia, per quanto complicata. Kean potrebbe partire con i compagni di squadra nell’ottica di fare gruppo agli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos. Ad ora l’obiettivo più concreto è la trasferta di domenica 9 marzo a Napoli.