FirenzeViola Kean out contro il Como: per i lettori di FV, è Nicolò Zaniolo il sostituto ideale

vedi letture

In questi giorni, certificata l’assenza di Moise Kean contro il Como per squalifica, FirenzeViola.it ha chiesto ai suoi lettori su chi dovrebbe ricadere la scelta di Palladino per rimpiazzare l’ex Juve domenica contro i lariani, al centro dell’attacco. Ebbene, su una base di 2215 lettori, i tifosi hanno scelto Nicolò Zaniolo come sostituto del classe 2000.

Sarebbe quindi l’ex Roma (con il 41,72% di voti in suo favore) ad agire da centravanti, preferito per il pubblico a Lucas Beltran che ha riscosso il 26,09% delle preferenze. Solo il 13,14% dei votanti ha invece scelto Albert Gudmundsson, preceduto addirittura dall’ipotesi - pur remota - Maat Caprini, opzionato dal 19,05% dei lettori.