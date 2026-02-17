Verso lo Jagiellonia: tra il fattore clima e il campionato, il CorSport: "Trappola di ghiaccio"

"Viola trappola di ghiaccio", è questo il titolo con cui apre sulla Fiorentina questa mattina il Corriere dello Sport, con il riferimento ovviamente che va alla sfida di giovedì in terra polacca contro lo Jagiellonia. Tra due giorni in casa viola infatti tornerà quella che per molti fiorentini è nient'altro che una scocciatura, la Conference League. Mai come stavolta però il loro sentimento di fastidio trova riscontro parzialmente anche nelle stanze del Viola Park.

Lo ha fatto capire il ds Fabio Paratici, nuova guida della società: la Conference va giocata e onorata, ma con testa. Tradotto: con una salvezza ancora tutt'altro che semplice da raggiungere e uno scontro drammatico con il Pisa in programma lunedì prossimo, la Conference va naturalmente in secondo piano. De Gea e compagni dovranno essere bravi a tener ben in testa questo senza 'esagerare', perché il confine tra risparmiare energie preziose e snobbare l'avversario di turno è labile e ha portato nel recente passato a figure poco dignitose.