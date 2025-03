Kean gol, Gud assist, per Pongracic 15': com'è andata la serata per i viola

vedi letture

È stata una serata agrodolce per i giocatori della Fiorentina impegnati con le rispettive Nazionali. Ha dato il via Albert Gudmundsson, titolare e ancora in campo 90 minuti con la sua Islanda che però ha perso di nuovo, stavolta 3-1, contro il Kosovo dando così addio alla seconda lega della Nations League: il numero 10 della Fiorentina ha comunque regalato un assist da corner al secondo minuto di gioco per la rete di Óskarsson prima di vedere la tripletta dell'ex Lazio Muriqi regalare un'altra vittoria al Kosovo.

Grande protagonista con l'Italia è stato invece Moise Kean, autore di una doppietta nel 3-3 con la Germania. L'attaccante della Fiorentina ha guidato la riscossa dopo il 3-0 del primo tempo dei tedeschi, portando il punteggio sul momentaneo 3-2 grazie a due destri che non hanno lasciato scampo a Baumann. Nonostante questo e il 3-3 finale realizzato da Raspadori su rigore, l'Italia ha comunque dovuto dire addio alla Nations League.

Solo panchina per Comuzzo che a differenza del primo match almeno non è stato mandato in tribuna, complice probabilmente anche l'assenza di Calafiori dal ritorno dei quarti di finale. Marin Pongracic invece è entrato nel secondo tempo supplementare della partita persa ai calci di rigore dalla Croazia che dopo il 2-0 rifilato alla Francia, subisce lo stesso punteggio in casa dei transalpini e poi perde alla lotteria dei tigori dopo ben 3 errori.