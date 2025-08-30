Kean, fatta per il rinnovo con la Fiorentina: clausola più alta, stipendio raddoppiato. I dettagli
Moise Kean è ad un passo dal rinnovo di contratto con la Fiorentina. L'annuncio del prolungamento dell'attaccante dovrebbe arrivare a stretto giro di posta, con la trattativa che si è chiusa nelle scorse ore: a darne i dettagli è Tuttomercatoweb.com, sottolineando che il classe 2000 si legherà al club del presidente Commisso fino al 2030 con l’ingaggio che sarà di 4,5 milioni di euro a stagione più bonus per una cifra complessiva che si aggirerà attorno ai cinque milioni di euro.
Inoltre, la dirigenza viola ha lavorato alla famosa clausola rescissoria che era già presente nel contratto di Kean. La Fiorentina avrebbe ritoccato verso l'alto anche questo aspetto con la possibilità che il giocatore si svincoli ad una cifra leggermente più alta rispetto alla precedente (52 milioni di euro).
