Kean evidenzia la trattenuta per i capelli subita a Presov. L'ex Juve "parla" sui social
Non ha perso tempo Moise Kean per prendere la parola dopo il rosso rimediato stasera a Presov. O meglio, per comunicare direttamente tramite le immagini: il centravanti della Fiorentina ha infatti postato sul proprio profilo Instragam, tramite foto e video sulle Storie, la clip dell'azione che ha portato alla sua espulsione contro il Polissya. Il classe 2000 ha voluto mettere in evidenza la vistosa trattenuta dell'avversario sui suoi capelli, che l'ha portato alla reazione poi costatagli il cartellino rosso.
Un gesto da sanzionare anche per Pioli, suo allenatore che ha rimarcato il concetto in sala stampa, sottolineando però che a suo modo di vedere era da punire anche la trattenuta del marcatore di Kean. L'ex Juve, ad ogni modo, salterà la gara di ritorno del playoff di Conference League, in programma al Mapei Stadium giovedì prossimo alle ore 20.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati