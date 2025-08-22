Kean e un rosso evitabile. Espulsione giusta ma manca la sanzione al suo avversario

Dalla serata di ieri continua a far discutere l'espulsione rimediata da Moise Kean nel primo tempo di Polissya-Fiorentina, andata del playoff di Conference League terminata 0-3. L'attaccante timbra l'1-0 momentaneo (anche se probabilmente sarà assegnata come autorete) e poi raccoglie un rosso evitabile, nonostante l'arbitro ci metta un po' prima di sventolare il cartellino all'ex Juventus: probabilmente il signor Agayev non vede niente e viene avvertito tramite auricolare, tant'è che ci mette diversi secondi a espellere l’attaccante della Fiorentina.

La gomitata a Sarapii Kean la dà e la decisione è giusta, ma manca un rosso altrettanto sacrosanto al difensore del Polissya, che prima tira i capelli a Kean (gesto antisportivo). Peccato per la reazione del classe 2000, out sicuramente per il match di ritorno e per l'eventuale prima giornata del maxi-girone - scrive il Corriere Fiorentino -.