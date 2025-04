Kean e la clausola, La Nazione: "I viola proveranno a ridiscutere il contratto"

La Nazione torna a scrivere del futuro di Moise Kean. Nelle ultime ore si è sentito parlare di Barcellona, Bayern e via discorrendo sul suo conto. Nel caso arrivasse qualcuno per pagare la clausola, l’ultima parola sarebbe la sua - si legge - Ma non è da escludere che la Fiorentina provi a mischiare le carte. In primis ridiscutendo il contratto e ritoccando lo stipendio. Un tentativo sarà fatto. Ingaggio più alto e innalzamento (o abbattimento) della clausola. Un’ipotesi. E adesso a Firenze c’è anche Rocco Commisso a coccolarselo: una carta in più che ha la Fiorentina da giocarsi.