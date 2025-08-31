Kean come Ribery, solo il francese nell'era Commisso aveva superato i 4 milioni

Il Corriere dello Sport oggi in edicola, sulle sue colonne dedicate ai temi di casa Fiorentina, si concentra anche sul rinnovo di Moise Kean. Una notizia annunciata ufficialmente nella tarda mattinata di ieri dal club viola sul suo sito ufficiale. Non c'è un prolungamento, il contratto del centravanti bianconero andrà in scadenza sempre nel 2029, ma un adeguamento dell'ingaggio del calciatore che passa da prendere 2,2 milioni di Euro ad incassarne circa 4,5 (con eventuali bonus da aggiungere che potrebbero portare a percepire 5 milioni). Kean diventa il secondo calciatore dell'era Commisso a superare i 4 milioni di stipendio dopo Franck Ribery. Rimane anche la clausola rescissoria, valevole sempre dal primo al 15 luglio prossimo sia per l'Italia che per l'estero, ma anche qui cambiano le cifre: non più 52 milioni, ma 62 (un aumento del 15%).

Senza mai aver seriamente pensato di lasciare Firenze, in estate Kean aveva comunque valutato l'offerta araba dell'Al-Qadsiah. La scelta di restare in viola poi è dipesa sia dal sentimento di riconoscenza nei confronti della città e della società che lo ha rilanciato nel calcio che conta, sia dal desiderio di giocarsi al massimo le chances di essere protagonista al mondiale americano del 2026 ancora tutto da conquistare con gli azzurri. Già negli ultimi giorni di validità della clausola dall'entourage del giocatore era filtrata la volontà di continuare in maglia viola. Il tempo di trovare un accordo sull'ingaggio, la Fiorentina inizialmente offriva 4 milioni, e poi il rinnovo è diventato cosa fatta.