Social Kean, 20 gol come Toni e Gilardino: la Fiorentina lo celebra

vedi letture

Con la rete del momentaneo 3-0 di ieri sera contro il Panathinaikos, Moise Kean ha raggiunto quota 20 gol stagionali. Un traguardo importante per il centravanti azzurro che, come sottolineato dalla Fiorentina sui suoi profili social, ha eguagliato due ex attaccanti gigliati, Luca Toni e Alberto Gilardino. Nell'era dei tre punti solo loro tre, Toni nella stagione 2005-2006, Gilardino nell'annata 2008-2009 e Kean in questa stagione, sono riusciti a segnare almeno 20 centri in una singola annata con la maglia della Fiorentina considerando tutte le competizioni. Di seguito il post Instagram con cui il club toscano ha celebrato il traguardo raggiunto da Moise Kean: