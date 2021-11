JUVE, Il dietro le quinte dello 0-3 con la Fiorentina

All'interno di "All or Nothing", la serie Amazon Prime sulla scorsa stagione della Juventus, viene dato ampio spazio al dietro le quinte della sconfitta contro la Fiorentina prima del Natale scorso. All'inizio ci sono le parole di Pirlo nello spogliatoio qualche istante prima del match: "Le vacanze iniziano domani - dice il tecnico bianconero - stiamo concentrati e divertiamoci a rubare la palla in avanti. Abbiamo questa partita da vincere e poi ci rilassiamo per una settimana".

Poi è il turno di Bonucci, che tuona: "Quando si indossa questa maglia c'è solo un modo di rispondere: andare fuori, vincere, vincere e vincere". La partita però si mette subito male per i bianconeri, che vanno in svantaggio dopo 3' grazie ad un gol di Vlahovic e poi si trovano in inferiorità per l'espulsione di Cuadrado.

A fine primo tempo il discorso di Pirlo: "Stiamo concentrati sennò si fanno figure di m***a. Se abbiamo i c****ni dobbiamo ribaltarla". Ma così non va: un autogol di Alex Sandro gela squadra e tifosi, Nedved abbandona gli spalti e negli spogliatoi impreca ad alta voce.

Infine il gol di Caceres e la delusione dopo la sconfitta, con i giocatori bianconeri tutti a testa bassa. "Certe partite devo viverle solo da dirigente - spiega Nedved. Nei primi anni le ho vissute da ex giocatore, ora devo pensare come stare tranquillo. Non è semplice, a volte prevale il cuore e sbagli".