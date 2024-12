JUV-FIO 2-2, La pareggia Sottil: mancino sotto la traversa all'88'

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

All'improvviso, Riccardo Sottil: il pari della Fiorentina arriva all'88' ed è un fulmine a ciel sereno e nasce da un errore di Cambiaso, che consegna palla in disimpegno a Ikone. Recupero alto dei viola con Mandragora che scodella in area, Kean che fa la lotta con i due centrali avversari e, nel tentativo di girare in porta, serve involontariamente Sottil. Il numero sette è perfetto, mancino potente sotto la traversa e 2-2 allo Stadium.