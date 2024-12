JUV-FIO 2-1, Primo cambio viola: esce un deludente Gudmundsson

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dura poco meno di un'ora la gara di Albert Gudmundsson: al 59' Raffaele Palladino chiama il primo cambio della Fiorentina. Fuori il numero dieci, una comparsa in una gara in cui non ha mai inciso, dentro Lucas Beltran. L'argentino entra nella posizione di Gud (trequartista alle spalle di Kean) sul punteggio di 2-1 per la Juventus.