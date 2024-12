JUV-FIO 1-0, Al 20' la sblocca K. Thuram: viola in affanno

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 20', Khéphren Thuram squarcia Juventus-Fiorentina: il francese riceve da Locatelli sulla trequarti e, con uno strappo in progressione, si porta a spasso Cataldi e Dodo, arriva dentro l'area e con un destro sul primo palo fulmina De Gea, che può solo guardare il pallone infilarsi in rete. 1-0 Juve e primo centro in bianconero per il classe 2001, viola in affanno soprattutto dal punto di vista fisico.