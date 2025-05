Jonas Harder: "La Roma è arrivata prima ma ora si azzera tutto. Sappiamo quello che dobbiamo fare"

Il centrocampista della Fiorentina Jonas Harder è intervenuto ai microfoni di Sportitalia nel prepartita della semifinale scudetto tra Roma e Fiorentina. Queste le sue parole: "Sappiamo che la Roma è arrivata prima, sarà una sfida ostica. Ora però è tutto azzerrato, tutto aperto. Sarà uan bella partita. Abbiamo avuto poco tempo per riposare ma l'aspetto mentale viene più fuori rispetto a quello fisico in queste gare. C'è stato poco tempo per preparare la gara. Sappiamo quello che dobbiamo fare in campo. Spero che il pubblico sia più caldo possibile".