ITALIANO, C'è distanza sul rinnovo. Entro Moena...

Oggi è il giorno in cui scadrà la clausola rescissoria di mister Vincenzo Italiano. L’allenatore della Fiorentina, quindi, resterà a Firenze ma, per il momento, senza rinnovo di contratto. C’è tutto l’interesse sia del club che di Italiano di continuare insieme. La distanza tra le parti è di circa 500mila euro. La Fiorentina, dal canto suo, ha proposto 700mila euro in più rispetto allo scorso anno e un rinnovo di contratto fino al 2025 con opzione per il 2026. Dall’altra parte, però, si vuole alzare ancor di più le richieste e per questo ancora non vi è nessun accordo. L’obiettivo di tutti è quello di trovare una soluzione prima della partenza per Moena. Lo riporta il TGR Rai Toscana.