Israele-Italia, le formazioni: Kean confermato, c'è Dimarco

vedi letture

Ecco le formazioni ufficiali di Israele-Italia, gara valevole per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Rispetto alla sfida di venerdì contro l'Estonia il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha effettuato solo due cambi: Mancini al posto di Calafiori e Locatelli per Zaccagni. Dal 4-4-2 si passa al 4-3-3 con Dimarco confermato sulla corsia sinistra. In attacco partono di nuovo dall'inizio sia Kean che Retegui, sulla fascia destra spazio a Di Lorenzo come terzino e Politano nel ruolo di ala. Per ciò che riguarda Israele, a sorpresa Ben Shimon ha lasciato in panchina Baribo e schierato in attacco Biton come unica punta.

Israele-Italia, le formazioni ufficiali

Israele (4-2-3-1) - Da.Peretz; Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; E.Peretz, Do.Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton. A disposizione: O.Glazer, Nir On, Shlomo, Gandelman, Shua, Baribo, Mizrahi, Kanichowsky, Jehezkel, Turgeman, Blorian, Azoulay. Commissario tecnico: Ran Ben Shimon.

Italia (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean. A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Rovella, Raspadori, Calafiori, P.Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso, Maldini. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

Gruppo I, la classifica

1) Norvegia 12 punti (4 gare, +11 differenza reti)

2) Israele 9 punti (4 gare, +5 differenza reti)

3) Italia 6 punti (3 gare, +4 differenza reti)

4) Estonia 3 punti (5 gare, -8 differenza reti)

5) Moldavia 0 punti (4 gare, -12 differenza reti)