Israele-Italia 4-5, partita senza senso, Tonali salva Gattuso. Doppietta di Kean
Succede di tutto in Ungheria: Israele va due volte avanti, poi va sotto, recupera due reti e riporta il risultato in parità, ma l'Italia trova comunque la forza di segnare il 5-4. Novantasette minuti da montagne russe, con errori giganteschi e ribaltoni improvvisi. Andiamo con ordine. La gara si apre al 16' con l'autorete di Manuel Locatelli, a fine primo tempo arriva il destro di Moise Kean su bell'azione ispirata da Barella e rifinita da Retegui per l'1-1.
A inizio ripresa Israele di nuovo in vantaggio con Dor Peretz, 2' dopo 2-2 di Kean con un altro destro dal limite su pallone vagante; l'Italia mette il muso davanti al 58', col secondo assist di serata di Retegui e il mancino chirurgico di Politano; gli azzurri mettono la freccia all'81' con Giacomo Raspadori,appena entrato, ma poi ennesimo tracollo difensivo: prima la seconda autorete di serata, stavolta di Alessandro Bastoni, poi il colpo di testa di Dor Peretz all'89'. Alla fine, in pieno recupero, un destro sporco di Sandro Tonali regala tre punti di platino alla Nazionale di Rino Gattuso.
