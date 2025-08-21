Inizia la stagione della Fiorentina: per Pioli la Conference è il grande obiettivo

Parte ufficialmente oggi la stagione della Fiorentina: con la sfida in programma alle 20 alla Tatran Arena di Presov, Slovacchia, Stefano Pioli debutta per la seconda volta sulla panchina viola. Lo fa contro il Polissya, modesta squadra ucraina che non dovrà però essere sottovalutata. La Gazzetta dello Sport titola: "Viola, prenditi l'Europa", scrivendo che le motivazioni in casa Fiorentina sono alle stelle, alte quanto le aspettative. I gigliati riprendono il percorso in Conference in un intreccio di emozioni, ambizioni e perfino mercato.

Crescita e ambizioni. La Fiorentina parte da favorita in questo percorso e l'obiettivo, scrive la rosea, è alzare un trofeo dopo 24 anni. Lo ha fatto capire anche Stefano Pioli nella conferenza di ieri: "Le motivazioni sono altissime, da quando abbiamo iniziato la preparazione abbiamo in mente la data del 21 agosto". Quella data è arrivata.

